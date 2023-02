Pai de Patrick Mahomes quer que seu filho também jogue na MLB: ‘O beisebol está em seu sangue’

Tdele Patrick Mahomes história nos faz lembrar de outros grandes atletas de diferentes modalidades como Lebron James. O artilheiro de todos os tempos da NBA foi na verdade um excelente jogador de futebol, mas escolheu jogar basquete. Muitos acham que ele teria sido tão bom jogando na NFL quanto na NBA. Aparentemente, o mesmo pode ser dito de Patrick Mahomes e do beisebol. Seu pai era um arremessador da MLB para o Minnesota Twins e o pequeno Patrick esteve perto da MLB durante toda a sua vida.

Na verdade, Pat Mahomes falou sobre as habilidades que seu filho teve desde muito cedo e até como Alex Rodriguez ele mesmo era uma espécie de mentor para Patrick. Isso mostra que, se quisesse, Patrick Mahomes poderia muito bem tentar a sorte no MLB e ele realmente teria a chance de ser convocado por uma equipe. Já tem o histórico e o pedigree, sem falar na condição de atleta. Como LeBron JamesPatrick Mahomes tem potencial para se tornar uma estrela do esporte de mão dupla. Ele provavelmente não vai, mas é bom saber que ele poderia.

Aqui está o que Pat Sr. disse ao Correio de Nova York: “Só me lembro dele estar tão animado para ir ao quintal todos os dias. Eu tinha que segurá-lo para poder entrar no carro antes de sairmos, porque ele estava pronto para chegar lá. E ele chegava lá para a sede do clube, vestir o uniforme, e ele seria um dos primeiros caras a entrar em campo, e é claro que eu tinha que jogar bola e tudo mais. No primeiro treino, ele estava jogando como shortstop, ele jogou a bola no diamante e acertou o jogador da primeira base bem no meio dos olhos, quebrou os óculos dele. Então eles disseram para ele começar a jogar a bola a três quartos do caminho e então ela rolou para lá. Mas eu não deixei ele fazer isso, então eu disse ‘ em apenas para movê-lo para a primeira base, então ele se tornou um grande fã de todos os jogadores da primeira base.

Mahomes foi orientado por Alex Rodriguez

aqui está Pat Mahomes‘ conta ligada Alex Rodriguez orientando Patrick: “Uma vez ele viu como se comportava em campo, como estava rastreando as bolas e como estava pegando as bolas do bastão das grandes ligas. Ele se sentiu um pouco mais confortável. Ele assistia ao primeiro par de entradas do jogo e então ele iria para o berçário onde todas as crianças estavam e elas assistiriam ao jogo lá embaixo e jogariam e fariam coisas diferentes. E então se eu entrasse no jogo, ele sairia e observe-me lançar.

“A-Rod iria derrubá-lo depois de transar com bolas e outras coisas, ele o levaria para as gaiolas e o colocaria em um tee e um arremesso suave para ele e então ele quebraria com ele, o levaria para a sala de cinema e mostraria a ele o que ele estava fazendo errado e mostrar a ele o que ele estava fazendo certo, e ele adorou isso. Eu sabia que ele tinha uma chance porque sei onde eu estava naquele ponto e sei que ele estava muito mais avançado do que eu naquele ponto”.