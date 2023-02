Pai de Rihanna descobriu sobre o bebê durante o show do intervalo, espera por menina

Rihanna descobriu sobre seu futuro neto como todo mundo – enquanto assistia ao show do intervalo do Super Bowl dela … e ele espera, mais uma vez, por 2 cromossomos X.

Ronald Fenty disse ao TMZ … ele está nas nuvens sobre sua filha e A$AP RockyO novo garoto de RiRi e já com 4 netos, ele espera que RiRi possa agitar as coisas com uma garota.