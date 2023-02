Paige Spiranac consegue grande papel como correspondente do Super Bowl

Paige Spiranac anunciou por meio de sua conta oficial de mídia social que colaborará com a Inside Edition como correspondente convidada do Super Bowl antes do grande evento.

O Kansas City Chiefs vai enfrentar o Philadelphia Eagles no domingo, 12 de janeiro, para o Super Bowl LVI, que é um dos jogos mais assistidos em todo o mundo.

“Animado em anunciar que sou o correspondente convidado do Super Bowl para a Inside Edition esta semana,” Spiranac escreveu no Twitter.

“Pegue-me na TV para ver toda a diversão!”

um ano agitado

Tem sido um 2023 movimentado até agora para Spiranacque foi à mídia social em janeiro para anunciar que seu site de assinatura ‘Only Paige’ estava aberto para os fãs se inscreverem.

“Eu sempre quis dar aos meus fãs uma maneira de se conectarem comigo além da mídia social”, diz o site dela.

“Agora meu sonho finalmente se tornou realidade!

“Esta assinatura é uma maneira emocionante e divertida de se conectar comigo como nunca antes, que inclui tudo, desde aulas de golfe e espiadas na minha vida cotidiana até os bastidores de eventos especiais e sessões de fotos!

“Vou enviar conteúdo novo e atualizado várias vezes por semana e acompanhar as transmissões ao vivo com frequência! Inscreva-se agora para obter acesso VIP a conteúdo original que você não verá em nenhum outro lugar. Estou animado para compartilhar minha vida com você em um novo nível!”