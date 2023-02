Paige Spiranac: De fã imparcial da NFL a comentarista do Super Bowl

Paige Spiranac é conhecida como uma jogadora de golfe que virou influenciadora nas mídias sociais por meio de suas fotos reveladoras, mas agora deve ser repórter do maior evento da NFL: o Super Bowl, que este ano será disputado entre os Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

A americana é uma escolha surpresa para ser uma comentarista, já que ela era um tanto indiferente ao esporte apenas alguns anos atrás.

Antes do Draft da NFL de 2021, ela proclamou que apoiava dois times: o Pittsburgh Steelers e o Buffalo Bills, o que obviamente atraiu muita atenção da mídia social.

“Dia do Draft da NFL! Quem é sua equipe“, ela twittou. “Meus pais são de Pittsburgh, então eu nasci torcedora do Steelers. Mas não posso esquecer meu amor pelos Bills.”

agora correspondente

Avanço rápido de dois anos e ela agora é correspondente especial de “Inside Edition” para o Super Bowl LVII em Glendale.

Ela recentemente participou de alguns habilidades de prática da NFL antes do jogo de domingo e os torcedores ficaram impressionados com suas habilidades com a bola. Um vídeo de Paige slalom através de alguns manequins e depois pulando elegantemente por uma escada ganhou bastante força nas redes sociais.

Spiranac também fez uma previsão, afirmando que o Philadelphia Eagles terminará triunfante no grande jogo de domingo.