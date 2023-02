Paige Spiranac destaca Jon Rahm como o melhor jogador de golfe do circuito

AEmbora seja o influenciador número um do golfe, Paige Spiranacnão teve uma carreira marcante no golfe profissional, o tempo e os vídeos com dicas e análises que costuma publicar lhe deram o conhecimento necessário para poder opinar sobre o esporte que ama, como acaba de demonstrar com seu mais recente vídeo, publicado no Twitter, em que aponta quem, para ela, é o melhor golfista da atualidade.

Quando Paige publica algo ou dá sua opinião sobre algo, uma coisa é certa: ela é ouvida por milhões. Paige é a segunda mulher mais influente no golfe (a primeira é Mary Lou Bohnpresidente da Bolas de golfe tituladasde acordo com jogador de golfe de hoje), então analisar e dizer quem ela acha que é a melhor jogadora de golfe da atualidade é algo de se ver.

Paige Spiranac revela sua golfista favorita do momentoTwitter @PaigeSpiranac

Ela admira Tiger Woods, mas escolheu outra pessoa

Na manhã desta terça-feira, Paige postou no Twitter um vídeo no qual comentava: “Quem você acha que é o melhor jogador do circuito no momento?”, e até o momento já conta com mais de 350 mil visualizações. Nele, Paige aponta:

“Jon Rahm está pegando fogo, vencendo três de suas últimas cinco partidas. E cara, ele tem mérito, porque com jogadores como Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jon Rahm… e claro, temos Tiger Woods que tem um lugar próprio. Jamais veremos no golfe algo parecido com o que Tiger Woods conseguiu, por isso não o conto, porque ele está em outro nível”, explicou.

“Na minha opinião, o melhor jogador do momento é Jon Rahmé o jogador mais completo, com uma personalidade incendiária e acho que vai ser imparável”, rematou Paige.

da Espanha Jon Rahm Rodriguez acaba de vencer o Genesis Invitational em Los Angeles, que foi sua quinta vitória nas últimas nove partidas, então ele com certeza continuará dando muito o que falar nos próximos meses.