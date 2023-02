Paige Spiranac ficou impressionada com performance de Rihanna no Super Bowl

CEmbora o próprio Super Bowl tenha sido uma das melhores versões da peça final em campo em anos, muitos deixaram o State Farm Stadium do Arizona simplesmente hipnotizados pelo show do intervalo.

Rihanna voltou ao palco do intervalo após uma pausa de vários anos, realizando um set deslumbrante em uma roupa vermelha acentuada.

Grávida, Rihanna comemora após seu épico show no intervalo do Super Bowl

Paige Spiranac foi um desses espectadores que gostou do show, elogiando o barbadiano por uma performance incrível.

“Rihanna é legal sem esforço e isso foi incrível”, postou Spiranac no Twitter.

“É isso, esse é o tweet.”

Spiranac tem estado fortemente na semana do Super Bowl

Conforme relatado pelo New York Post, foi uma semana de preparação para o Super Bowl para Paige Spiranac.

Ela estava servindo como correspondente especial do Super Bowl para ‘Inside Edition’, o que a levou a declarar sua preferência pelo Philadelphia Eagles.

Paige Spiranac mostra suas habilidades no futebol americano

Em uma foto postada como parte de seu trabalho no Super Bowl, a estrela do golfe usava uma camiseta que dizia ‘Shakes for Philadelphia touchdowns’ com os resultados dela balançando a parte superior do corpo para todos verem.

Rihanna roubou as manchetes por vários motivos

No entanto, SpiranacO tremor lúdico de Rihanna não foi a única manchete do show do intervalo, com o anúncio de que Rihanna estava realmente grávida de seu segundo filho.

Confirmado logo após a apresentação de sua equipe de gestão, houve surpresa entre os fãs, pois a notícia havia sido mantida em sigilo até o momento.

A logística de saber se uma mulher grávida deveria estar em um palco elevado acima do campo no Arizona é outra questão, mas certamente não tirou nada de uma das apresentações mais divertidas do intervalo do Super Bowl em anos.

Após a confusão envolvendo Jennifer Lopes e Shakira simplesmente não ser capaz de se dar bem, e a decepção de um não comparecimento de um holograma de Tupac no ano passado, Rihanna trouxe o estilo de volta ao maior palco do showbusiness.