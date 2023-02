Paige Spiranac Mom: Esta é Annette Spiranac, a linda mãe de Paige que costumava ser modelo de biquíni

Durante maio de 2022, a estonteante Paige Spiranac surpreendeu seus seguidores com uma foto que postou no Dia das Mães. A jogadora de golfe foi à mídia social para parabenizar sua mãe postando uma foto ao lado de sua mãe Annette Spiranac e os fãs ficaram chocados.

Os seguidores da modelo e influenciadora de 29 anos não podiam acreditar em como as duas mulheres pareciam semelhantes na foto, como A beleza da Sra. Annette é deslumbrante.

“Não sei quem é a mãe ou a filha, então escolho as duas!” escreveu um fã e outro comentou: “Paige, você não me disse que tinha uma irmã gêmea”.

Quem é a mãe de Paige Spiranac?

Paige Spiranac é uma ex-estrela do golfe americano e personalidade da mídia social que ganhou grande notoriedade na Internet por meio da plataforma Instagram, sabendo promover sua imagem com postagens atraentes exibindo sua beleza.

paige revelou em algum momento que sua mãe a ajuda com suas sessões de fotos e também que, além de seu bom olho para aconselhar a filha, ela mesma teve experiência em modelar muito sexy em lingerie.

A mãe da influenciadora esportiva, chamada Annette Spiranac, já foi modelo de biquínis e lingerie, por isso está acostumada com o estilo de fotos sensuais que Paige faz.

Annette Spiranac era uma dançarina profissional, enquanto seu pai, Dan Spiranac, era um esportista como sua filha jogadora de golfe.

Paige Spiranac Instagram?

Lamentamos dizer-lhe que Annette Spiranac, A mãe de Paige não está ativa nas plataformas de mídia social para compartilhar fotos e vídeos, e ela não tem uma conta no Instagram.

No entanto, sua filha acumulou 3,7 milhões de seguidores no Instagram e continua a atrair a atenção de seus fãs e outros internautas por meio do conteúdo interessante e atraente que ela publica, incluindo imagens e fotos atraentes. Agora talvez Paige convide sua mãe para posar juntas com mais frequência.

Qual é a idade, altura e peso de Paige Spiranac?

Não há informações sobre de Annette idade, e embora ela esteja envelhecendo, ela ainda parece ótima. Enquanto isso, Paige Spiranac tem 29 anos da bela que tem 1,70m de altura e pesa cerca de 52kg, que nasceu em 26 de março de 1993 no Colorado.