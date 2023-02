Paige Spiranac quer ver Tiger dar a Mickelson seu tampão

ATiger Woods O momento do absorvente interno se tornou viral e a jogadora de golfe Paige Spiranac está totalmente a favor.

Woods estava jogando com parceiros Rory McIlroy e Justin Thomas no Genesis Invitational e superou os dois profissionais de golfe no nono buraco.

Ele então discretamente entregou a Thomas um tampão, um momento que Spiranac aproveitou.

“Preciso de um torneio LIV vs PGA tipo Copa Ryder apenas para que Tiger possa dar um tampão a Phil depois de dirigi-lo”, Spiranac tuitou. Ela também acrescentou: “Se alguém tentar cancelar o Tiger por causa disso, nós nos revoltamos. É engraçado.”

No entanto, McIlroy riu por último, vencendo os dois jogadores no campo.

Thomas ‘bate como uma menina’

O incidente bizarro atraiu muita atenção de fãs e especialistas, com alguns como Spiranac elogiando o incidente. No entanto, nem todos concordam com a mudança. Alguns, como Sky Sports’ Sarah Stirk achou o movimento grosseiro e pouco profissional.

“Mensagem de Woods para Thomas era óbvio. Tem sido a linha de referência de garotos tolos e muitas vezes inseguros por gerações: você joga como uma garota”, colunista do USA Today Christine Brennan escreveu.

“Que coisa bizarra para um ‘pai de menina’ fazer. Sua filha Sam, agora com 15 anos, cresceu jogando futebol e tinha acabado de jogar um torneio na Flórida quando chegou para vê-lo vencer o Masters em 2019.

“Ele empregou misoginia básica para insultar seu bom amigo Thomasum tapa no joelho contra atletas do sexo feminino: Você bate na bola como uma menina!”