Paige Spiranac revela, em seu estilo sexy, para qual time ela torce para vencer o Super Bowl

Cestamos a dois dias de Super Bowl LVII e a atmosfera está se tornando cada vez mais espetacular. Praticamente todos estão atentos ao que vai acontecer no domingo entre as Kansas City Chiefsque buscam se repetir como campeões depois de conquistado há dois anos, e o Philadelphia Eaglesque buscam ser novamente coroados como em 2018.

E todos somam à euforia, por isso uma das personalidades de maior destaque nas redes sociais não poderia ficar para trás. Paige Spiranac está em Glendale, Arizona, curtindo a atmosfera pré-Super Bowl e, claro, incendiando as redes com sua presença espetacular.

Ela já havia mostrado por qual time seu coração bate

Alguns dias atrás, Paige postou em sua conta no Twitter uma imagem dela vestindo uma camiseta preta justa e declarando que seu time favorito para vencer o Super Bowl são os Eagles liderados por Nick Sirianni e Jalen dóique em Las Vegas são alguns pontos favoritos para vencer os Chiefs do recém-nomeado MVP da temporada, Patrick Mahomes.

Hoje, através de sua conta no Instagram, Paige voltou a mostrar qual é o seu time favorito, mas de uma forma mais sexy do que na ocasião anterior.

Em sua conta do IG, ela escreveu: “Deslize para a foto número 2 para ver para quem estou torcendo no grande jogo deste ano! Quem você acha que vai ganhar? Eagles ou Chiefs?”.

Olhando para a foto número 2, Paige aparece em minúsculos shorts pretos e um top branco que diz: “Shakes for Philadelphia touchdowns”, algo no sentido de que seus famosos atributos estarão tremendo para os Eagles marcarem no domingo.

Ela garante que está pronta para a NFL

Em um post anterior no IG, Paige se filmou participando de várias atividades do NFL Experience, semelhantes ao que os jogadores fazem na prática.

No vídeo, Spiranac pode ser vista se divertindo e se divertindo, o que a levou a postar a frase: “Coloque-me no treinador. Estou pronta para a NFL!”