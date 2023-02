Paige Spiranac surpreende o mundo em lingerie rosa para promover seu site no estilo OnlyFans

Tele fama que ex-jogador de golfe profissional e influenciador Paige Spiranac ganhou já está a dar frutos, pois é uma convidada assídua em qualquer evento desportivo, não só no mundo do golfe, e os seus mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram pode atestar isso.

Recentemente, Paige lançou com grande alarde seu OnlyPaige site, baseado no OnlyFans plataforma e na qual, por uma mensalidade, os assinantes terão acesso a vídeos de bastidores, conteúdos exclusivos e imagens dela que ela não publica nas redes sociais.

Embora Paige tenha avisado que não vai mostrar tudo, OnlyPaige está se tornando um dos sites mimados pelos amantes do golfe e esta garota de 29 anos nascida no Colorado está conquistando o mundo das mídias sociais.

Publicidade sempre eficaz

Paige está no meio de uma campanha promocional para seu site, então suas últimas postagens giraram em torno do assunto. Uma das mais recentes foi em 14 de fevereiro, quando postou no Twitter uma imagem espetacular dela mesma vestida com lingerie rosa.

“Feliz Dia dos Namorados. Clique aqui para ver meu presente para você”, escreveu ela em seu tweet, que tem mais de 1,1 milhão de visualizações e mais de 25 mil curtidas.

“Todas as fotos do Dia dos Namorados estão no OnlyPaige!” ela acrescentou, para convidar e convencer seus fãs a entrarem na página, que custa US$ 9,99 mensais ou US$ 99,99 anuais.

“Esta assinatura é uma maneira emocionante e divertida de se conectar comigo como nunca antes, incluindo tudo, desde aulas de golfe e espiadas em minha vida diária até os bastidores de eventos especiais e sessões de fotos.”

“Farei upload de novos conteúdos várias vezes por semana e farei transmissões ao vivo com frequência!” lê a página dela. Então já sabe: se quiser curtir ainda mais a Paige, dê uma olhada no novo site dela.