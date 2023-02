Panteras se encontrarão com Derek Carr no NFL Combine: ele é o novo QB?

Tele Carolina Panthers se reunirá com o quarterback agente livre Derek Carr esta semana no Scouting Combine da NFL em Indianápolis, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato na terça-feira porque a equipe não anuncia suas reuniões com agentes livres. A NFL Network foi a primeira a relatar a reunião planejada.

O Las Vegas Raiders liberou Carr em 14 de fevereiro, em vez de pagar a ele $ 40,4 milhões em dinheiro garantido.

Carr, de 31 anos, já se reuniu com o New York Jets e o Santos de Nova Orleans.

O veterano de nove anos da NFL é o líder da carreira dos Raiders em passes de jardas (35.222) e passes para touchdown (217), mas tem apenas 63-79 como titular da NFL e nunca venceu um jogo de playoff para a franquia. Las Vegas estava 0-1 sob o comando de Carr nos playoffs.

Os Panteras têm procurado por um quarterback durante a maior parte dos últimos cinco anos e o proprietário David Tepper está desesperado para resolver o problema.

Nos últimos três anos, os Panteras assinaram como agente livre Teddy BridgewaterTrocado por Sam Darnold e Baker Mayfield e até trouxe de volta cam newton. Bridgewater foi negociado após uma temporada e Mayfield, a escolha número 1 no draft de 2018 da NFL, nem conseguiu passar por uma temporada inteira antes de ser dispensado por causa de suas lutas em campo em 2022. Newton nunca deu certo em seu retorno , indo de 0 a 5 como titular.

Darnold passou as duas últimas temporadas no Carolina e terminou 2022 como titular do time, mas é um agente livre irrestrito e recontratá-lo não é considerado uma prioridade.

O gerente geral Scott Fitterer indicou recentemente que os Panthers gostariam de construir em torno de um jovem quarterback.

Carolina tem a nona escolha geral no draft deste ano e há uma boa possibilidade de pegar um quarterback naquele local ou até mesmo tentar subir para adquirir um. A equipe redigiu Matt Corral na terceira rodada no ano passado, mas ele perdeu toda a temporada devido a uma lesão no pé e não jogou uma partida da temporada regular.

O irmão mais velho de Carr, David, passou uma temporada com os Panthers em 2007, indo 1-3 como titular.