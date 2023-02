‘Parecia que Derrick Lewis nem tentou’: lutadores reagem à vitória de Serghei Spivac no UFC Vegas 68

Serghei Spivac conquistou sua maior vitória até o momento, fazendo com que parecesse fácil contra o ex-desafiante ao título dos pesos pesados, Derrick Lewis.

Spivac deu uma surra em Lewis na lona antes de fechar a finalização no primeiro round na luta principal do UFC Vegas 68, que aconteceu no sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Lewis bateu para um triângulo de braço na marca de 3:05 do quadro de abertura, perdendo sua terceira consecutiva e a quarta em suas cinco partidas anteriores. Spivac venceu seus últimos cinco e sobe na lista de candidatos em potencial ao atual título vago dos pesos pesados.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre o card principal do UFC Vegas 68.

Isso acabou rapidamente. Maneira do livro de texto para exaurir um rebatedor pesado e forçar a finalização. Spivac parecia irreal #UFCVegas68 —Damien Brown (@beatdown155) 5 de fevereiro de 2023

Fiquei acordado até as 3 da manhã para isso, preciso de um bônus de desempenho para mim — Terrance McKinney (@twrecks155) 5 de fevereiro de 2023