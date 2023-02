Participante de ‘Naked & Afraid’ diz que o pênis ainda funciona depois de queimar ponta em brasas

O competidor de “Naked And Afraid” que queimou a ponta de seu pênis em brasas tem uma atualização de saúde muito positiva… especialmente se você for sua esposa!

Sam nos diz que ele e outro competidor, Lírio , estavam sendo salpicados de brasas naquela noite fatídica no Novo México … e era apenas uma questão de tempo até que um deles caísse no lugar errado.

A boa notícia… Sam está de volta em casa no Reino Unido depois de sobreviver 21 dias no Velho Oeste, e ele está fazendo sexo com sua esposa novamente. Ele também diz que a ferida não infeccionou, então ele recebeu um ‘obrigado’ especial pela equipe médica do programa.