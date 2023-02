A Passarelli é uma empresa composta por pessoas que amam o que fazem e são felizes fazendo bem feito. Nesta data, a empresa realizou a abertura de novas oportunidades de empregos pelo Brasil e busca por pessoas capacitadas para fazer parte da equipe. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos participantes.

Passarelli anunciou novos EMPREGOS em regiões do Brasil

A Passarelli está há mais de nove décadas colocando em prática o seu propósito e busca melhorar a vida das pessoas através de seus serviços. A companhia vem tornando realidade o sonho da casa própria, além de realizar o tratamento de esgoto e levando água aos que precisam.

Para continuar realizando projetos e melhorando a qualidade de vida dos brasileiros, a empresa disponibilizou novas oportunidades de empregos em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os trabalhos disponíveis e tudo sobre a seleção dos participantes.

Analis. ADM de Obras – Pernambuco;







Técn. de Planejamento – Fortaleza/CE;







Coorden. de Custos – São Paulo;







Assisten. de Contas a Receber – São Paulo;







Técn. de Orçamentos – Manaus/AM;







Encarreg. ADM de Obra – Tefé/AM;







Auxili. de QSMS – Maceió/AL;







Novas Oportunidades – São Paulo;







Coorden. de Novos Negócios – São Paulo;







Engenhe. de Segurança do Trab. Sênior – Recife/PE;







Analis. Financeiro – São Paulo;







Engenhe. de Medição – Maceió/AL;







Técn. de Meio Ambiente – Maceió/AL.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura. Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta realizar a inscrição através do link mencionado no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.