Passarelli tem novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Passarelli é uma empresa que opera no segmento de engenharia e construção no país. Além de beneficiar as famílias brasileiras, a corporação também oferece serviços como infraestrutura, incorporação e edificação. Recentemente, a companhia abriu novas vagas de emprego ao redor do Brasil. Confira, a seguir.

A Passarelli é uma rede que atua no setor de construção e engenharia, levando projetos e serviços a todos os brasileiros, entregando milhares de obras todos os anos. Dentre as frentes de atuação da corporação, estão a edificação, infraestrutura, saneamento e incorporação.

A empresa foi fundada em 1932 e, atualmente, é uma das referências no mercado de construção. Em seu diferencial, a Passarelli conta com diversos clientes conhecidos no mercado, incluindo Cesan, Patria, Cagece e BRK, além de parcerias com prefeituras de todo o Brasil.

Há pouco tempo, a empresa anunciou a abertura de novas vagas de emprego em todo o Brasil. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Técnico de Qualidade – Recife / PE;

Engenheiro de Projetos – Maceió / AL;

Assistente de Contas a Receber – São Paulo / SP;

Auxiliar de QSMS – Maceió / AL;

Analista Fiscal Jr – São Paulo / SP;

Programa de Estágio – São Paulo;

Técnico de Planejamento – Manaus / AM;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Recife / PE.

Como se candidatar

A Passarelli oferece um ambiente ético e inspirador a todos os seus colaboradores. Desse modo, é possível garantir o entusiasmo e a dedicação na prestação de serviço.

Para se candidatar às vagas disponíveis na empresa, basta entrar no site 123empregos e seguir as instruções mostradas na página.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.