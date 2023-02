PAT de Caraguatatuba – SP informa novas VAGAS de EMPREGOS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba via Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) faz saber aos interessados abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Ajudante de Obras Apontador de Obras Assistente de Vendas Assistente Fiscal/Contábil Instrutor de Cursos Jardineiro Piscineiro Mecânico Alinhador Supervisor Operacional Jr Técnico de Informática Técnico Externo de Informática Motorista de Guincho Nutricionista Operador de Caixa Padeiro/Confeiteiro Cozinheira Cozinheiro Eletricista Eletricista de Manutenção Empregada Doméstica Auxiliar de Limpeza Auxiliar de Manutenção Predial Auxiliar de Mecânico Diesel Auxiliar de Padeiro Vendedor Vendedor de Materiais de Construção Vendedor Externo Auxiliar de Pizzaiolo Auxiliar de Saúde Bucal Balconista Balconista de Açougue Balconista de Conveniência Balconista de Padaria Carpinteiro Carregador Consultor de Vendas Copeiro Costureira Ajudante de Cozinha Ajudante de Limpeza na Cozinha Fiscal de Loja Fisioterapeuta Garçom Garçom/Garçonete Gerente de Supermercado Governanta de Hotel Mecânico de Motos Mecânico Diesel de Máquinas Atendente de Cafeteria Auxiliar Administrativo Auxiliar de Cozinha Pizzaiolo Repositor Salgadeiro Serralheiro Supervisor de Logística Promotor de Vendas – PCD

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na sede do PAT local, situado no bairro do Sumaré ou do CATE, no bairro do Travessão (Subprefeitura Sul), munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

