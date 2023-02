PAT disponibiliza vagas de EMPREGOS em Bertioga – São Paulo

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga disponibiliza abertura de novas 91 vagas de empregos para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Vigilante Carpinteiro Eletricista Encanador Operador de retroescavadeira Operador de escavadeira Serralheiro Porteiro Atendente de loja e mercado Servente de obras Subencarregado de obra Vendedor de serviços Pedreiro VAGAS para PCD Assistente de engenharia Motorista de caminhão Pedreiro Servente de obras Apontador de mão de obra

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

Características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa.

INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio.

FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

santandernegocioseempresas.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na sede do Poupatempo Bertioga, no horário das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui