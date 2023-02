Patrick Mahomes celebra a vitória do Super Bowl na Disneylândia com sua esposa e filhos

Fseguindo a tradição, o MVP do Super Bowl visitou a Disneylândia na segunda-feira, com Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs recebendo o desfile pela Main Street, EUA pela segunda vez.

Mahomes tinha sua família com ele, e todos puderam desfrutar de vários passeios – incluindo o Runaway Railway.

Jogando com um tornozelo machucado, Mahomes lançou dois passes para touchdown no quarto período domingo e mexeu 26 jardas na unidade de sinal verde antes de Harrison Butker chutar um field goal de 27 jardas com 8 segundos restantes para dar o Chiefs uma vitória de 38-35 sobre o Philadelphia Eagles.

Os Chiefs venceram segundo título da NFL em quatro anos e duas vezes NFL MVP Mahomes ganhou seu segundo prêmio Super Bowl MVP.