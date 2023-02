Patrick Mahomes defende Bieniemy e prevê sucesso para ele em Washington

On quinta-feira, Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes deu um forte endosso ao seu ex-coordenador ofensivo, Eric Bieniemyque foi apresentado como o novo assistente técnico e coordenador ofensivo do Comandantes de Washington.

A mudança de Bieniemy para uma nova franquia recebeu muita atenção e especulação. Apesar das ofensas de alto nível do Chiefs durante sua passagem pela franquia, ele não foi contratado como treinador principal.

LeSean McCoy, um ex-running back do Chiefs, questionou Bieniemy e como ele se sairá em Washington. “Espero que não (falhar), mas acho que ele vai”, disse McCoy no programa Speak for Yourself da Fox Sports. “Qual é o valor dele? O que faz dele um bom coordenador ofensivo?”. Assim, McCoy creditou Andy Reid e Mahomes pelo sucesso dos Chiefs.

Mahomes respondeu às críticas

O ex-zagueiro de Bieniemy respondeu a seus críticos na quinta-feira. “Não deve haver dúvidas sobre o grande homem/treinador Bieniemy”, tuitou Mahomes. “A liderança dele tem um impacto direto no jogador/pessoa que sou hoje!”

Mahomes disse que “mal pode esperar que ele” prove aos “céticos” que eles estão errados no futuro.

Não deve haver dúvidas sobre o quão grande homem / treinador é o treinador Bienemy. A sua liderança tem um impacto direto no jogador/pessoa que sou hoje! Mais de 10 anos aprendendo com um dos maiores treinadores de todos os tempos .. e mal posso esperar para que ele continue a provar que os que duvidam estão errados! https://t.co/hyCo3Bly9E ? Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 23 de fevereiro de 2023

Bieniemy passou uma década com os Chiefs, começando como treinador dos running backs da franquia. Lá ele treinou Jamal Charles, que também apoiou as habilidades de treinador de Bieniemy. “Ele merece ser um treinador principal”, Charles twittou no início desta semana.

As habilidades de treinador de Bieniemy foram amplamente elogiadas e seus torcedores acreditam que ele merece um cargo de treinador principal. Com Mahomes e Charles entre seus torcedores, fica claro que Bieniemy tem o respeito de alguns dos melhores jogadores da NFL.

Agora, ele terá a oportunidade de provar seu valor como coordenador e auxiliar técnico com o Comandantes de Washington.