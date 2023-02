Patrick Mahomes diz que Andy Reid proibiu Chiefs de assistir ao show do intervalo de Rihanna

Reproduzir conteúdo de vídeo



Nem um único chefe de Kansas City foi incluído nos mais de 100 milhões de pessoas que foram capturadas Rihannao show do intervalo é domingo… com Patrick Mahomes revelando segunda-feira que Andy Reid ameaçou colocar no banco quem saísse do vestiário para isso.

O quarterback estrela do KC disse Jimmy Kimmel é “Jimmy Kimmel ao vivo” que seu treinador principal estava falando sério em sua conversa com a equipe sobre tudo isso também.

“O técnico Reid nos disse, ele disse: ‘Se você sair para assistir à apresentação, continue andando'”, disse Mahomes, “‘porque você não vai jogar o resto do jogo'”.

É claro que os jogadores que abandonam as negociações de ajuste do intervalo para assistir ao grande show do Super Bowl não são inéditos – apenas no ano passado, o pontapé inicial do Bengals Evan McPherson foi flagrado assistindo dr. Dre, bisbilhoteiro dar Eminem fazer suas coisas em vez de estar em seu armário com sua equipe. Mais tarde, um de seus treinadores o indicou para isso.

Parece que ninguém foi contra a vontade de Reid este ano – nenhum jogador do Chiefs foi flagrado enquanto Rihanna cantava hit após hit após hit no meio do campo – mas Mahomes disse que pelo menos foi informado de que foi um bom show.



