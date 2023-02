Patrick Mahomes e Jalen Hurts: Parabéns QBS após o Super Bowl ou há problemas?

Patrick Mahomes ganhou seu segundo Troféu Vince Lombardi, enquanto Jalen dói foi derrotado em sua primeira oportunidade pelo campeonato da NFL, porém, foi marcante que após a vitória do Kansas City Chiefs por uma pontuação de 38-35 sobre o Philadelphia Eagles em Super Bowl XLVII a dupla de zagueiros não apertou as mãos no campo de futebol do State Farm Stadium em Glendale, Arizona.

O momento do reencontro entre Mahomes e Hurts

No entanto, de acordo com um artigo publicado segunda-feira pelo New York Post, mostrando fotografias de várias fontes, parece que tudo foi uma questão de timing após o final do jogo, já que, após a comemoração no campo dos Chiefs, Mahomes foi ao vestiário onde apertou a mão de Hurts e o parabenizou por um “jogo infernal”, tudo de acordo com Jeff McLane do Philadelphia Inquirer.

Mahomes consolidou seu lugar como o melhor jogador da NFL hoje depois de se tornar o primeiro a ser nomeado temporada regular e MVP do Super Bowl no mesmo ano desde então. Kurt Warner ganhou essa distinção em 1999, quando liderou o St. Louis Rams para vencer o XXXIV ao derrotar o Titãs do Tennessee no Georgia Dome em Atlanta.

História do Super Bowl de Mahomes e Hurts

Hurts, por sua vez, competiu ao lado de Mahomes na casa do Arizona Cardinals ao produzir quatro touchdowns no jogo do último domingo, três deles no solo, tornando-se o primeiro zagueiro e apenas o segundo jogador de qualquer posição a visitar a end zone três vezes no jogo do Troféu Vince Lombardi. O outro estava correndo de volta Terrell Davis do Denver Broncos contra o Green Bay Packers em 32

Mahomes e Hurts também fizeram história ao se tornarem primeiro par de zagueiros negros para se encontrar no Super Bowl durante as 57 vezes em que o jogo foi disputado.