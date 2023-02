Patrick Mahomes espelha Tom Brady bêbado em 2021 durante as comemorações do desfile do Chiefs no Super Bowl

Patrick Mahomes tem muitos motivos para comemorar nesta temporada, não só conquistou o segundo Super Bowl quando o Kansas City Chiefs derrotou o Philadelphia Eagles por uma pontuação de 38-35. Além disso, ele foi nomeado MVP do jogo Vince Lombardi Trophy pela segunda vez e foi nomeado MVP da temporada regular. Ele é essencialmente o melhor jogador do futebol hoje.

Apesar de tudo isso, foi estranho vê-lo bêbado durante o desfile comemorativo dos Chiefs pelas ruas movimentadas de Kansas City. Uma atitude que parece ter se normalizado, pelo menos nos últimos dois anos temos visto o mesmo por parte Tom Brady com o Tampa Bay Buccaneers e Mateus Stafford com o Los Angeles Rams.

Acidente de Patrick Mahomes evitado por amigos

Patrick Mahomes celebra a vitória do Super Bowl na Disneylândia com sua esposa e filhos

No entanto, de acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais por Dov Kleimana embriaguez de Mahomes poderia ter tido consequências se não fosse por quem o acompanhava no caminhão onde o Tecnologia do Texas pós-graduação estava bebendo cerveja ilimitada.

As imagens mostram como Mahomes esteve perto de caindo do ônibusao ser agarrado por outras pessoas evitando um acidente, o jogador de 27 anos aparentemente não parecia se importar muito com a situação, ao mesmo tempo que estava cheio de alegria.

Outra semelhança entre Patrick Mahomes e Tom Brady

A embriaguez de Mahomes é impossível não nos remeter ao estado em que o TB12 acabou na festa em barcos que os Bucs realizaram após o veterano jogador erguer o sétimo Troféu Vince Lombardi na edição LV contra os Chiefs de Mahomes.

Em suas cinco temporadas como zagueiro titular, Mahomes não fez nada menos do que chegar ao Jogo do campeonato da AFC, e em todos esses anos ele ainda não disputou uma partida de playoff fora de casa. Portanto, tudo indica que veremos mais alguns desfiles de campeonatos onde Mahomes, se quiser, pode continuar se embebedando.