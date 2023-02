Patrick Mahomes esquece completamente a live do Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Preparações estão em pleno andamento para Patrick Mahomes e ele Chefes da cidade de Kanas enquanto eles se preparam para o Super Bowl LVII no domingo.

Em uma entrevista recente antes do jogo, o quarterback, que se casou com Bretanha Matthews em março passado no Havaí, foi questionado sobre o que ele havia planejado para Dia dos Namorados no próximo dia 14 de fevereiro.

O jogador foi pego de surpresa e, com uma ponta de constrangimento, admitiu que havia completamente esquecido disso.

“Eu nem percebi que estava chegando, então não diga a ela que eu disse isso, mas vou me certificar de ter alguns planos agora”, disse Mahomes. “Não sei quando é, sei que é 14 de fevereiro, mas não sei em que dia da semana [it is]. Vou me certificar de fazer planos. Eu aprecio você me lembrando.”

O repórter pode muito bem ter poupado o rubor de Mahomes – já que é dele primeiro dia dos namorados como um homem casadonão teria sido bom esquecer!

Dado tudo o que está acontecendo com Mahomes e sua agitada semana de preparativos antes do jogo, o quarterback não pode ser culpado por esquecer a ocasião romântica. Ele precisará estar totalmente focado no jogo se quiser que ele e sua equipe sejam vitoriosos no próximo domingo.