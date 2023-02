Patrick Mahomes ficará mais próximo do status de Tom Brady se vencer o Super Bowl LVII

Back quando Tom Brady ainda era muito ativo como jogador da NFL, Patrick Mahomes fez sua primeira rodada do Playoff e perdeu para ele. Isso aconteceu quando Tom Brady ainda jogava pelo Patriotas da Nova Inglaterra e os Chiefs perdeu o Campeonato AFC contra eles. Durante aquela temporada, ficou provado que Mahomes tinha algo especial sobre ele e Brady estava animado por ele. Ao contrário de outros concorrentes, Tom sempre abraçou seus pares e os elogiou em todas as oportunidades que teve. Mahomes fez algumas revelações interessantes daquele primeiro encontro na Espetáculo de Jimmy Fallon.

Isso é o que Mahomes disse: “Então, eles estão em toda a emoção deles, eles ganharam o jogo e nós estávamos saindo do campo depois daquela derrota dolorosa em casa. Eu não falei com ele depois do jogo e então quando eu estava meio que no vestiário, andando pela paralisação, na verdade ele entrou. Eles conseguiram a segurança para deixá-lo entrar e ele meio que disse: ‘Cara, você teve uma temporada e tanto’. Ele sabia, ele sabe o que é como ganhar muitos jogos importantes. Ele sabe o que é perder alguns jogos importantes, não muitos, mas alguns. Então, e então ele apenas disse: ‘Cara, você tem que continuar lutando.’ Ele adorou o jeito que eu toquei e foi incrível para ele fazer isso e mostrar essa classe em um momento tão emocionante.”

Patrick Mahomes pode alcançar o status de Tom BRady no futuro?

Patrick Mahomes se encontra em uma encruzilhada agora, onde seu futuro será decidido em uma direção ou outra. Por um lado, vencer o time mais dominante da temporada no Super Bowl solidificará sua tentativa de tentar obter o máximo de anéis possível Tom Brady. Isso o colocaria em 2 anéis do Super Bowl aos 27 anos de idade, nada mal para um jogador que ainda é considerado bastante jovem e pode continuar fazendo história. Perder não seria tão terrível porque este já é o terceiro Super Bowl que ele joga. No entanto, o objetivo final é sempre continuar vencendo. Chegar ao nível de Tom Brady não é algo que Patrick Mahomes pensa agora.