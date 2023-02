Patrick Mahomes foi traído com Rihanna no meio: o QB dos Chiefs estava chateado?

Patrick Mahomes geralmente é um mestre em enganar as defesas adversárias para liderar o Kansas City Chiefs à vitória em um jogo da NFL. No entanto, o zagueiro estelar sofreu por ter sido enganado fora do campo na coletiva de imprensa de quarta-feira antes do Super Bowl LVII próximo domingo.

Ex-receptor da NFL Brandon Marshall disse a Mahomes para lhe dar sua opinião sobre um suposto comentário feito por Rihanna, que será o entretenimento do intervalo do Super Bowl, que ela o considerava o maior zagueiro de todos os tempos. Os olhos de Mahomes se abriram e ele disse o seguinte:

Mahomes é provocado por Rihanna: “Ele disse que você é a melhor de todos os tempos”

A piada pela qual Patrick Mahomes se apaixonou

“Isso me faz sentir ótimo, ela vai arrasar no intervalo”, disse Mahomes. “Tenho membros da família que acho que estão mais animados com o show do intervalo do que com o jogo e, portanto, tudo o que Rihanna diz é como o evangelhoentão, estou feliz que ela tenha ido comigo para essa honra.”

Mas Marshall, que jogou por 13 temporadas pelo Denver Broncos, Miami Dolphins, Chicago Bears, New York Jets, New York Giants, Seattle Seahawks e New Orleans Saintsadmitiu que era mentira e que era uma piada, decepcionando o MVP do Super Bowl LIV.

Patrick Mahomes esquece completamente a live do Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Após o episódio cômico, Marshall não se acomodou e disse a Mahomes que faria uma pergunta sobre a série, perguntando sobre quem ele está perseguindo, na esperança de ver se o zagueiro responderia sobre combinar Tom Brady como o maior de todos os tempos.

Quem Patrick Mahomes está perseguindo?

“Não quero me arrepender quando sair deste campo de futebol”, disse Mahomes. “Entendo a sorte que tenho por estar nesta organização, entendo a sorte que tenho por jogar com caras que serão Hall da Fama“, disse ele. “Quando eu terminar minha carreira, quero ter certeza de que dei tudo o que tenho naquele campo de futebol.”