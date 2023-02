Patrick Mahomes inacreditavelmente quase deu o Troféu Vince Lombardi para fã no desfile

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes é provavelmente o atleta mais falado nos Estados Unidos hoje. Sua atuação em Super Bowl LVII foi magnífico e chave para derrotar o Philadelphia Eagles 38-35 e ganhar pela segunda vez em sua carreira o MVP do jogo para o Troféu Vince Lombardi.

No entanto, durante o parada em que os torcedores do Chiefs em Kansas City tiveram a oportunidade de comemorar com seus heróis nas ruas repletas de gente vestida de vermelho e branco, Mahomes estava claramente de bom humor bebendo várias cervejas e comemorando em um estado claramente embriagado.

Um Patrick Mahomes bêbado esquece que entregou o troféu do Super Bowl a um torcedor@DailyLoud

O momento cômico de Patrick Mahomes no desfile dos Chiefs

A embriaguez de Mahomes foi realmente inconsequente e foi entendida como sua chance de relaxar após o estresse que viveu no ano passado, que foi um dos melhores da história para qualquer jogador por ser não apenas o MVP do Super Bowlmas também o MVP da temporada regular.

Agora, Mahomes teve a mesma sorte dentro e fora do campo, pois de acordo com um vídeo divulgado pelo Daily Loud, o graduado da Texas Tech estava de posse do Troféu Vince Lombardi após descer do ônibus que o transportava. Com o estado de alerta baixo, resolveu comicamente entregar o troféu a um torcedor que estava na rua e com quem tirou uma selfie.

Pat Mahomes quase cai do ônibus enquanto bebia uma cerveja no desfile do Super BowlKMBC

A imprudência de Patrick Mahomes não teve consequências

Felizmente, o torcedor devolveu o troféu prateado a um integrante da organização do Chiefs e não o levou consigo, mas Mahomes colocou em risco a posse do Troféu Vince Lombardi pela franquia.

Esses eventos já são um costume nos desfiles das equipes vencedoras do Super Bowl, como no ano passado Matthew Stafford do Los Angeles Ramstambém em estado de embriaguez, deixou cair um fã que teve de ir para o hospital.