Patrick Mahomes junta-se à elite LeBron James e Tom Brady como atletas de ponta nos EUA?

Patrick Mahomes ganhou o segundo Super Bowl em sua carreira com o Chefes da cidade de Kansao quarterback superou uma lesão no tornozelo no jogo do campeonato da AFC e levou seu time ao título da NFL.

Mahomes foi escolhido como o MVP do Super Bowl LVII, completou 21 passes em 27 tentativas, teve 182 jardas e três lançamentos para touchdown. Ele foi o melhor jogador do Chiefs e foi assim que o povo o reconheceu.

Além disso, o chefes quarterback foi nomeado MVP da temporada regular, os jornalistas deram a ele 48 dos 50 votos. Patrick varreu a decisão dos especialistas.

Mahomes é a nova cara do esporte nos Estados Unidos?

Patrick Mahomes tornou-se o jogador mais dominante da NFL nas últimas temporadas, ganhou dois Super Bowls e é uma das maiores estrelas da NFL.

Com tudo isso podemos dizer que Mahomes se tornou uma das caras mais importantes do esporte nos Estados Unidos, está no mesmo nível de LeBron James e do aposentado Tom Brady. O graduado da Texas Tech conquistou o respeito das pessoas dentro e fora do campo.

James acabou de quebrar o recorde de pontos de Kareem Abdul-Jabbar, tem 10 finais da NBA e quatro anéis. Ele está na luta para se tornar o melhor jogador de basquete da história.

Tudo já foi dito sobre Tom Brady, seus sete anéis do Super Bowl provam tudo. O ex-jogador do Tampa Bay conquistou tudo o que pode ser conquistado na NFL.

Mahomes tem 27 anos e tem dois anéis do Super Bowl, seu futuro parece promissor, talvez não ganhe tanto quanto Brady, mas hoje tem a admiração de jogadores e torcedores da NFL e também de quem não gosta de futebol.