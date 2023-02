Patrick Mahomes levará os Chiefs ao Super Bowl todos os anos, diz GM Brett Veach

Kansas City Chiefs Director Geral Brett Veach falei com ESPN sobre por que zagueiro Patrick Mahomes dá ao time uma chance de ganhar um Super Bowl todo ano.

Mahomes, 27, já levou Kansas City a três NFL jogos do título em uma janela de quatro anos.

Chiefs QB Mahomes diz “deixe seu jogo falar” após vitória sobre o BengalsLAPRESSE

Ele também chegou ao Campeonato AFC jogo em todas as cinco temporadas como titular do Chiefs.

“Quando você tem Pat Mahomes, estamos programados para ir atrás disso todos os anos”, disse Veach.

Toda a conversa entre Veach e ESPN baseou-se em como negociar com o wide receiver Colina Tyreek para o Miami Dolphins permitiu que a franquia KC montasse um gráfico de profundidade que incluía seis novatos defensivos em posições de destaque.

O comércio de Tyreek Hill foi uma coisa boa para Pat Mahomes

Embora ninguém em Kansas City quisesse que Hill deixasse a organização, incluindo Mahomes, Veach e o técnico principal Andy Reidnegociá-lo foi essencial para chegar ao grande jogo mais uma vez.

Mahomes e companhia lideraram a liga em jardas de scrimmage e marcando durante a temporada regular, apesar dos céticos dizerem que terminaram sem Hill.

“Mesmo que você possa fazer movimentos e você pode perder jogadores realmente bons, isso não significa que não haverá um contra-ataque e que não tentaremos ser agressivos de outra maneira”, disse Veach. “O que é necessário para fazer isso é recrutar recursos e limitar o espaço. Vamos apenas encontrar um novo conjunto de recursos e tentar ser agressivos.”

Wide receivers como Kadarius Toney, Mécole Hardman, JuJu Smith-Schuster e Marquez Valdés-Scantling todos desempenharam um papel no preenchimento do lugar de Hill.

Com Mahomes no comando, os Chiefs definitivamente lutarão pelo título todos os anos, independentemente de quem ele tenha na end zone. Veach também está fazendo sua parte para manter as armas compatíveis ao lado do QB.