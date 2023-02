Patrick Mahomes não pode ser derrotado no Super Bowl LVII se ele sonha em um dia igualar o legado de Tom Brady

Tou diga Patrick Mahomes está ligado Tom Bradynível de é muito apressado quando o Kansas City Chiefs quarterback está apenas em seu quinto ano como zagueiro titular e sexto como jogador da NFL e o ex-jogador Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers passador se aposentou após 23 temporadas (22 como titular).

No entanto, com um caminho enorme ainda pela frente para o graduado da Texas Tech, é vital obter a vitória em Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagles começar a pensar que existe uma possibilidade real de que, quando Mahomes se aposentar, ele possa superar o legado aparentemente inatingível da top model brasileira Gisele Bündchenex-marido dela.

Chiefs QB Mahomes diz “deixe seu jogo falar” após vitória sobre o BengalsLAPRESSE

As primeiras carreiras dominantes de Patrick Mahomes e Tom Brady

Mahomes e Brady não começaram um único jogo em seus anos de estreia, no entanto, desde o ano 2 de suas carreiras, eles começaram a dominar a NFL cada um à sua maneira, o quarterback do Chiefs não foi apenas com vitórias, mas perene Candidato a MVP com várias temporadas sendo o líder ou entre os líderes da liga em jardas e passes para touchdown.

No entanto, embora o ritmo de Mahomes esteja a caminho de quebrar as marcas de Brady se ele mantiver esse ritmo alucinante e jogar bem em sua quinta década, duas proposições difíceis até para ele, ainda não seria suficiente se os mencionados acima Super Bowls não venha, um segundo anel em seu quinto ano já é obrigatório.

Patrick Mahomes, sem botas de caminhada, saiu de seu calcador em perfeita formaTW/@MicheleSteele

O requisito para Patrick Mahomes se ele quiser alcançar Tom Brady

Brady ganhou três Super Bowls em seus primeiros quatro anos como titular e Mahomes, apenas se derrotar os Eagles neste domingo em State Farm Stadium em Glendale, Arizona chegará a dois em cinco anos. O problema para o quarterback do Chiefs é que, se ele perder, serão dois segundos lugares, algo que o graduado da Universidade de Michigan sofreu apenas três vezes em sua gloriosa carreira.

Em conclusão, colocar Mahomes na mesma frase que Brady em termos de seu legado na NFL é uma tarefa difícil, mas se o 27 anos aspira a esse nível de exigência, Jalen dói não pode levar um troféu no próximo domingo, puro e simples.