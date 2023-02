Patrick Mahomes no desfile do Chiefs Super Bowl LVII Championsip: ‘Em nosso ano de reconstrução, somos campeões mundiais’

Tele Kansas City Chiefs estão comemorando seu terceiro Super Bowl vencedor na história da franquia após sua vitória em Super Bowl LVII contra o Philadelphia Eagles com um resultado de 38 a 35 no placar, o terceiro jogo com a maior pontuação da Troféu Vince Lombardi sempre.

Patrick Mahomes diz que isso é apenas o começo

Quarterback Patrick Mahomes subiu ao palco para conversar com Chiefs Kingdom após o Campeonato do Super Bowl LVII desfile encerrou sua turnê na Union Square em Kansas City, Missouri.

Os Chiefs duas vezes Campeão do Super Bowl disse aos fãs que eles não terminaram, que este era apenas o começo deles comemorando campeonatos, na verdade ele basicamente disse que a vida no NFL é muito bom, pois eles parecem ter vencido o que todos chamam de ano de reconstrução.

“Antes da temporada, o AFC West disse que estávamos reconstruindo. Vou ser honesto, nem sei o que significa reconstrução”, exclamou Mahomes enquanto os torcedores aplaudiam.

Patrick Mahomes se divertiu no desfile do Chiefs no Super Bowl

O quarterback do Chiefs sempre foi saudado por cânticos de MVP em todo o Chiefs Parade.

Patrick Mahomes parecia ter bebido um pouco demais, mas quem pode culpá-lo, com o zagueiro apreciando seu contrato de patrocínio com a Coors Light, já que ele nunca parecia estar sem uma lata de cerveja na mão.