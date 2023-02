Patrick Mahomes quer que todos se lembrem da apresentação de Jalen Hurts no Super Bowl

Patrick Mahomes é o merecido Super Bowl LVII campeão e o MVP daquele jogo. Mas o Philadelphia Eagles pode ficar tranquilo com o incrível quarterback que eles têm agora, Jalen Hurts fez uma performance histórica no Super Bowl, apesar de perder. O próprio Mahomes ficou muito impressionado com o nível de desempenho que Hurts mostrou durante todo o jogo. O homem estabeleceu o recorde de maior número de touchdowns e jardas para um quarterback na história do Super Bowl.

Simplesmente, Jalen Hurts foi imparável contra o Kansas City Chiefs, mas Patrick Mahomes foi simplesmente melhor, apesar de seu tornozelo machucado. Lembre-se de que o QB dos Chiefs jogou boa parte do jogo com uma lesão no tornozelo. Onde Jalen Hurts passou por 304 jardas e 4 TDs, Patrick Mahomes passou por 226 e três TDs, mas o resultado pendia a favor dos Chiefs. O motivo foi aquele retorno impressionante que derrubou completamente a balança a favor do Kansas. Mahomes teve um dia incrível, mas ele também quer que as pessoas se lembrem da performance de Jalen.

Elogios de Mahomes a Jalen Hurts

Isto é o que Patrick Mahomes disse após o jogo: “Se ainda havia dúvidas, não deveria haver agora. A maneira como ele pisou neste palco e correu, jogou a bola, o que quer que fosse necessário para seu time vencer. Quero dizer , foi uma atuação especial. Não quero que se perca na derrota que eles tiveram. Quero dizer, mesmo sempre que ganhamos todo o ímpeto naquele jogo e subimos oito pontos no quarto período, para ele para responder e mover seu time pelo campo de futebol e correr sozinho em uma conversão de dois pontos, foi uma atuação especial dele e quero dizer, você deve ter certeza de apreciar isso quando olhar para trás neste jogo.”