Patrick Mahomes Sr. fumando ‘Philly contundente’ durante as primeiras palavras para Chiefs QB

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes recebeu uma mensagem comovente de seu pai logo após derrotar o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVII no domingo no State Farm Stadium.

Mahomes, de 27 anos, levou Kansas City ao bicampeonato em um período de quatro anos, apesar de perder para o Philadelphia por 10 pontos no intervalo e jogar com uma torção no tornozelo.

Seu pai ficou maravilhado com o bicampeonato do Super Bowl MVP quando teve a chance de parabenizá-lo em campo.

“Ei, nunca vi nada como você”, disse Mahomes Sr. “Você é diferente. Você é diferente. Eu te amo até a morte, baby. Você sabe que eu amo. Porra, você é bom. Sim!”

A troca emocional foi capturada em vídeo e certamente coloca em perspectiva o papel de seu pai em seu sucesso.

Patrick Mahomes Sr. fumando “Philly blunts”

Mahomes Sr., 52, foi jogador da Liga Principal de Beisebol (MLB) arremessador de 1992 a 2003 e perdeu em sua única Série Mundial aparência.

Ele sempre teve seu filho com ele no vestiário, que é onde o Chiefs QB começou a amar esportes.

Mahomes Sr. tornou-se um personagem querido na comunidade de Kansas City, especialmente depois de dizer que estava “fumando naquele Joe Burrow” enquanto fumava um charuto seguindo o filho Campeonato AFC vitória sobre o Cincinnati Bengals.

Quando um repórter perguntou o que ele estava fumando após a vitória no Super Bowl, Mahomes Sr. disse que desta vez era “Philly embota.”