Patrick Mahomes vence o segundo MVP do Super Bowl em ‘jogo de tornozelo torcido’

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes foi eleito o “Jogador Mais Valioso” do Super Bowl LVII depois de derrotar o Philadelphia Eagles no domingo no State Farm Stadium.

Mahomes, 27, arremessou para 182 jardas e três touchdowns em 21 de 27 passes completos contra zero turnovers.

Patrick Mahomes esquece completamente a live do Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Ele agora é duas vezes MVP da liga, duas vezes campeão do Super Bowl e duas vezes MVP do Super Bowl, e ainda não terminou.

Durante sua entrevista pós-jogo com Terry BradshawMahomes estava relutante em chamar seu time de dinastia, apesar de ter conquistado dois troféus do Super Bowl nos últimos quatro anos.

“Eu não vou dizer dinastia ainda, nós não terminamos“, disse Mahomes.

Patrick Mahomes ‘torceu jogo de tornozelo’

Mahomes entrou na competição cuidando de uma torção no tornozelo sofrida durante o Divisional Round contra o Jacksonville Jaguars.

Ele foi capaz de endurecer no Campeonato AFC contra o Cincinnati Bengals e teve duas semanas de descanso para recuperar a saúde plena.

Antes do intervalo do Super Bowl, Mahomes foi abordado com força e saiu mancando do campo.

Mahomes não perdeu um único snap, apesar da preocupação de que ele pudesse ter sido eliminado para o jogo.

Sua garra é o que levou Kansas City à terceira vitória no Super Bowl nos últimos quatro anos e os fãs já estão comparando seu desempenho com Michael Jordan“jogo da gripe” de Finais da NBA de 1997.

Primeiro MVP da liga a vencer o Super Bowl em 20 anos

Mahomes se tornou o primeiro MVP da liga a vencer o Super Bowl no mesmo ano desde então. Kurt Warner fez em 1999.

Ele é agora o 11º jogador em NFL história para vencer o Super Bowl e o MVP da liga na mesma temporada.

Mahomes também se junta a uma lista de elite de jogadores que ganharam vários prêmios de MVP do Super Bowl, incluindo Bradshaw, Tom Brady, Joe Montana e Eli Manning.

Ele é o 13º quarterback a ganhar vários títulos do Super Bowl e definitivamente vai para o Hall da Famaindependentemente do que aconteça no resto de sua carreira.