Patrick Mahomes volta a treinar 10 dias após o Super Bowl: ‘Sem descanso para os melhores’

Tei não selecionou Patrick Mahomes como a temporada e MVP do Super Bowl por nada, ele é de longe o melhor zagueiro da liga no momento. Mas nenhum grande zagueiro pensaria em descansar muito, apesar de ter acabado de vencer um Super Bowl, nenhum grande atleta jamais o fez. Essa mentalidade é altamente característica apenas dos maiores que já fizeram isso, como Tom Brady, Michael Jordan, Kobe Bryant, e muitos mais. Patrick Mahomes acabou de ser visto em Fort Worth, Texas, se preparando para a próxima temporada, apenas dez dias depois de ganhar seu segundo anel do Super Bowl.

Pat Mahomes quase cai do ônibus enquanto bebia uma cerveja no desfile do Super BowlKMBC

Os fãs foram rápidos em apontar que Patrick Mahomes precisa descansar o tornozelo, que foi extremamente machucado durante todo o playoff. Mas o QB dos Chiefs não é estúpido, ele provavelmente já está treinando porque os médicos provavelmente lhe deram sinal verde para isso. Mahomes não arriscaria a carreira assim, nem iria contra as indicações do Kansas City Chiefs‘ equipe médica. Embora não tenha ficado claro que tipo de exercícios ele estava fazendo, é evidente que Patrick Mahomes quer estar pronto para a próxima temporada assim que ela começar. Ficar com fome significa que ele terá que ficar em forma o ano inteiro. A imagem é de seu personal trainer, Bob Stroupe.

Mahomes tem um objetivo claro de conseguir o maior número possível de anéis

é aqui Patrick Mahomes‘ determinação torna-se parte da especulação futura sobre sua carreira profissional. Todos nós sabemos quem detém mais Super Bowl anéis na história e aos 27 anos, Mahomes ainda tem pelo menos mais cinco vitórias para chegar a esse ponto. Desde que Tom Brady começou sua carreira, nunca vimos outro quarterback com uma chance real de chegar perto dele. Mahomes é uma história diferente porque ele já disputou três Super Bowls nos últimos quatro anos e venceu dois deles. Se ele se mantiver saudável e tiver uma carreira longa, com certeza pode chegar perto de Tom Brady.