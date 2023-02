Patrick Mahomes vs. Tom Brady: Chiefs QB “rouba” o título de casal favorito da NFL

Bvocê está ganhando Super Bowl LVII, Patrick Mahomes consolidou sua imagem como a cara atual da NFL e praticamente o único candidato a competir para levar Tom Bradycomo o maior jogador de todos os tempos quando sua carreira terminar. Independentemente de tudo isso, ele aparentemente já tem algo no presente também que o sete vezes vencedor do Super Bowl teve no passado recente.

Tom Brady se aposentou da NFL e seu casamento na mesma temporada

Patrick Mahomes celebra a vitória do Super Bowl na Disneylândia com sua esposa e filhos

Até o último dia 28 de outubro, Tom Brady era casado com a top model brasileira, Gisele Bündchenformando o casamento mais famoso e seguido envolvendo um jogador da NFL, porém, após 13 anos juntos, o famoso casal decidiu se divorciar.

O motivo da separação, segundo reportagem do Page Six, foi a raiva da ex-Angel da Victoria’s Secret com a ex New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers quarterback sobre o arrependimento do anúncio de sua primeira aposentadoria em 1º de fevereiro de 2022.

Certamente é por isso que o jovem casamento de Patrick Mahomes com o atual proprietário atual de Kansas City Bittany Matthews assumiu o lugar vago por Brady e Büdchen.

Tom Brady rememora seus melhores momentos… e não esquece sua ex-amada Gisele Bündchen

As semelhanças dos casamentos de Mahomes e Brady

Ao contrário do casamento de Tom e Gisele, Patrick e Bittany se conheceram no colégio quando nenhum dos dois era famoso e a história de amor foi cimentada com um casamento que aconteceu após o Kansas City Chiefs o quarterback pediu sua namorada em casamento na cerimônia do anel do Super Bowl LIV, o primeiro Troféu Lombardi em 50 anos de história da franquia.

Como Brady e Bündchen, Mahomes e Matthews têm dois filhos do casamento, Sterling Skye e Patrick Lavon. Como uma família, os quatro estavam juntos comemorando o pai do segundo MVP do Super Bowl da família na Disneylândia.