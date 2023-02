Patrimônio líquido da princesa Charlotte: por que foi considerada a criança mais rica do mundo se ela não tem herança, propriedade ou contas?

Princesa Charlotte é um membro da família real britânica. Ela nasceu em 2 de maio de 2015, como a segunda filha e única filha de Príncipe WilliamDuque de Cambridge, e Kate MiddletonDuquesa de Cambridge.

A princesa Charlotte é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico, depois de seu avô, Rei Carloso pai dela, Príncipe Williame seu irmão mais velho, Príncipe Jorge.

Princesa Charlotte não tem dinheiro, mas é a criança mais rica do mundo

Como menor, a princesa Charlotte não tem um patrimônio líquido pessoalporém de acordo com Reader’s Digest AustráliaEstima-se que a princesa Charlotte valha $ 5 bilhões. A riqueza da família real britânica é derivada principalmente dos bens do Crown Estateque é gerido por uma organização independente em nome do monarca.

Os membros da família real recebem um estipêndio anual do Subsídio Soberano, que é usado para cobrir seus deveres e despesas oficiais. É importante observar que a riqueza e as despesas da família real são uma questão de registro e escrutínio público no Reino Unido.

A princesa Charlotte foi referida como “a criança mais rica do mundo” devido ao seu status como membro da família real britânica, que é uma das famílias reais mais ricas e proeminentes do mundo.

O patrimônio líquido da família real é estimado em cerca de bilhões de dólarese eles têm acesso a uma ampla gama de recursos e privilégios.

O que é o “efeito Charlotte”, uma “herança” do “efeito Kate Middleton”?

O “Efeito Charlotte” refere-se ao fenômeno em que produtos, roupas e acessórios usados ​​ou usados ​​pela Princesa Charlotte vender rapidamente ou tornar-se muito procurado pelos consumidores. Este efeito é semelhante ao “Efeito Kate Middleton”que recebeu o nome da mãe de Charlotte, a Duquesa de Cambridge, e se refere ao aumento nas vendas e atenção que as marcas recebem quando ela usa seus produtos.

O “efeito Charlotte” foi observado desde que a princesa Charlotte nasceu em 2015 e continuou à medida que ela crescia e participava de eventos públicos com sua família. Suas roupas e acessórios, como vestidos e sapatos, costumam esgotar rapidamente depois de identificados e disponibilizados ao público.

Tanto o “efeito Kate Middleton” quanto o “efeito Charlotte” foram creditados por impulsionar a demanda do consumidor por certas marcas e produtos e são vistos como uma ferramenta de marketing valiosa para as empresas.

No entanto, eles também levantaram preocupações sobre o consumismo e a pressão sobre as mulheres aos olhos do público para manter constantemente uma certa imagem e estilo.