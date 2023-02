Patrimônio líquido de Christina Aguilera: Quanto mais rico é o treinador de The Voice do que Britney Spears?

EUSe você nasceu nos anos 90 ou no final dos anos 80, provavelmente dançou até as pernas ao som de músicas de Cristina Aguilera ou Britney Spears crescendo, ambos se tornando grandes estrelas mundiais na indústria da música e reconhecidos entre as maiores celebridades do globo.

Os dois até compartilham um dos momentos mais controversos da TV quando se beijaram com Madonna no palco do MTV Video Music Awards de 2003 durante sua apresentação musical.

Patrimônio líquido de Christina Aguilera

Christina Aguilera é mais recentemente conhecida por ter sido jurada no concurso musical “The Voice”, levando sua carreira musical para a televisão, o que a fez aumentar sua fortuna.

Aguilera é cinco vezes vencedora do Grammy, com um patrimônio líquido estimado em $ 160 milhões de dólares, graças ao seu trabalho como artista musical, personalidade da TV e seus vários endossos ao longo dos anos, de acordo com o Celebrity Net Worth.

Patrimônio líquido de Britney Spears

Britney Spears foi chamada de “Princesa do Pop”, graças ao seu enorme sucesso que a levou à fama mundial no início do milênio, ela vendeu mais de 100 milhões de discos e está entre os 10 artistas mais vendidos nos Estados Unidos, segundo para a Associação da Indústria Fonográfica da América (RIAA).

O patrimônio líquido de Britney Spears é estimado em US $ 70 milhões, apesar de muitos pensarem que todos os problemas legais pelos quais ela teve que passar durante sua carreira devido à sua tutela.