Patrimônio líquido de Hulk Hogan: Qual é a fortuna do lendário lutador?

Hulk Hogan é um ator americano e lutador profissional aposentado. Ele é famoso por seu tempo com Federação Mundial de Wrestling e Campeonato Mundial de Wrestling. Ele também apareceu por um curto período na Total Non-Stop Action Wrestling. Hulk Hogan é 12 vezes campeão mundial dos pesos pesados.

Ele encabeçou WrestleMania e Starrcade em várias ocasiões diferentes. Ele é considerado um dos maiores lutadores da história do wrestling profissional.

Nascer Terry Gene Bollea em 11 de agosto de 1953, em Augusta, Geórgia, Hulk Hogan foi descoberto em 1979 pelo proprietário da World Wrestling Federation Vince McMahon Sr. e fez sua primeira partida contra André, o Gigante, que venceu.

Hulkamania, sua popularidade entre os fãs, se espalhou a partir daí. Reinventando-se como Hollywood Hogan em 1996, ele voltou e estrelou seu próprio programa de televisão com sua família, Hogan Knows Best, de 2005 a 2009.

Em julho de 2008, Hogan e sua filha, Brooke, estrelaram juntos um reality show de curta duração, Brooke Knows Best. Naquele outono, Hogan se tornou o anfitrião e produtor executivo do Celebrity Championship Wrestling de Hulk Hogan.

Vida pessoal

Em 18 de dezembro de 1983, Hogan se casou com Linda Claridge. Os dois têm uma filha chamada Brooke Hogan e um filho chamado Nick Hogan.

Em novembro de 2007, Linda pediu o divórcio depois que Christiane Plante alegou que estava tendo um caso com Hulk Hogan. Ele escreveu sobre isso em sua autobiografia, onde negou tê-la traído.

Em 2012, uma fita de sexo de Hulk Hogan e Heather Clem foi lançada online. Heather era a esposa do apresentador de rádio Bubba the Love Sponge.

Hogan chamou isso de um erro que cometeu quando estava com alguns amigos e se arrependeu profundamente. Ela até entrou com um processo contra eles, alegando invasão de privacidade.

Hogan casou-se com Jennifer McDaniel em 2010 em Clearwater, Flórida. Eles estão casados ​​até hoje.

Fortuna de Hulk Hogan

Os ganhos de Hogan no World Championship Wrestling foram de mais de $ 13 milhões entre 1996 e 2000, relatórios da Fox Sports. Hulk Hogan tem um patrimônio líquido estimado em US $ 25 milhões, informa o Celebrity Net Worth.