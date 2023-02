Patrimônio líquido de Ice T: Qual é a fortuna e o salário do rapper e ator de Law and Order?

Rapper e ator Chá geladotambém conhecido como Tracy Marrowiniciou sua carreira musical no colégio tocando em um grupo de bandas de amigos.

Ele tomou a decisão de seguir carreira na música porque a experiência foi muito gratificante. Ele começou sua carreira no rap depois de cumprir quatro anos no Exército americano. Ele foi assinado por Registros do pai no final dos anos 1980, e depois que seu álbum de estreia se tornou o primeiro álbum de hip-hop a precisar de um adesivo de aviso de conteúdo explícito, ele rapidamente ganhou notoriedade nacional.

Ele então lançou vários álbuns e co-fundou o grupo de heavy metal Contagem de corpos. No início dos anos 1990, ele começou a buscar ativamente uma carreira nas câmeras, já que não se contentava em simplesmente rimar seu caminho pela vida.

Ele começou a fazer seu nome em Hollywood, além de lançar álbuns de hip-hop agora clássicos como “Poder”, “O Iceberg/Liberdade de Expressão… Apenas Observe o que Você Diz” e “Original Gangster.” Ele também desempenhou papéis em filmes como “Nova cidade de Jack,” “Richochet”, “Trespass”, “Sobrevivendo ao Jogo,” e “garota do tanque.”

A corrente mostra que tanto sua atuação como profissões musicais ainda estão florescendo. Desde 2000, ele tem sido uma co-estrela em “Law & Order: Unidade de Vítimas Especiais.” Até o momento em que este livro foi escrito, ele apareceu em mais de 400 episódios. E! reality show “Gelo Ama Coco” era sobre Ice T e sua esposa Coco.

Patrimônio líquido de Ice-T

Ice-T tem um patrimônio líquido de $ 65 milhões. Ele recebe $ 250.000 por “Lei e Ordem: SVU“episódio. Antes dos pagamentos de distribuição, isso chega a quase $ 6 milhões por temporada.

Em 1976, Ice-T e sua namorada na época, Adriana, teve uma filha. Eles a criaram enquanto cursavam o ensino médio. Em 1992, Ice-T datou Darlene Ortiz e teve um filho com ela.

Em janeiro de 2002, casou-se com a modelo de maiô Nicole “Coco Marie” Austin. Eles compraram um apartamento de cobertura em Nova Jersey em 2006 e em Edgewater, Nova Jersey, construíram uma casa de cinco quartos em 2012. Em novembro de 2015, o casal teve seu primeiro filho.

O primeiro dos conflitos pessoais de Ice-two T foi com LL Cool J no final dos anos 1980. O argumento de que LL era “o pior rapper da história do próprio rap” começou. Ice-T gravou críticas a ele e criticou publicamente CONFIRA.

O conflito terminou em 2012. Além disso, ele se envolveu em combate verbal com Soulja Boy, acusando-o de “destruir o hip hop” e menosprezar CONFIRA “Crank That”. Os dois rappers trocaram várias fitas nas quais se depreciaram.