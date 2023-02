Patrimônio líquido de Jami Gertz: quanto dinheiro a atriz, filantropa e dona de times esportivos tem?

Jami Beth Gertz é uma atriz americana nascida em 28 de outubro de 1965. Gertz é conhecida por seus papéis nos filmes Os meninos perdidosMercúrio, , a série de televisão dos anos 1980 Square Pegs com Sarah Jessica Parker e a sitcom Still Standing com Mark Addy.

Gertz fez sua estréia no cinema (ao lado Tom Cruise) em 1981 no filme romântico Amor sem fim e mais tarde apareceu no filme adolescente Sixteen Candles em 1984. Ela fez seu nome com seu papel principal no filme Coup to the American Dream, interpretando o amigo de um viciado em drogas, interpretado por Roberto Downey Jr. Ela também estrelou o filme The Lost Boys, onde interpreta a namorada de um vampiro, ao lado de Kiefer Sutherland e Jason Patric.

Gertz teve um papel coadjuvante no blockbuster de 1996 Tornado. Outros filmes importantes foram The Warriors of the Sun e Crossroads, ambos de 1986, e Listen to me with Kirk Cameron em 1989. Em 1994 ela apareceu em um episódio de Seinfeld, interpretando a namorada de Jerry. Mais tarde, ela interpretou a Dra. Nina Pomerantz durante a temporada de 1997 da série. É.

Jami Gertz não vale a pena

Jamie Gertz casou-se com Tony Ressler, um investidor que se concentra principalmente em esportes, e como casal são co-proprietários do Atlanta Hawksbem como os acionistas da Milawaukee Brewers e Los Angeles Dodgers.

Devido ao seu trabalho como atriz e seus investimentos em times esportivos, a fortuna de Jami Gertz é estimada em 3 bilhões de dólares.