Patrimônio líquido de Kendrick Lamar: Qual é a fortuna do rapper vencedor do Grammy?

Aé um dos artistas de hip-hop e rap mais importantes da última década, Kendrick Lamar conseguiu manter a bandeira de seu gênero erguida. No último domingo, ele venceu o Grammy de melhor álbum de rap após mais um ano de sucesso. Suas habilidades agora são comparadas apenas aos melhores rappers da história da música. O nome Kendrick Lamar agora é sinônimo de outros nomes como Dr. Dre, Tupac, Sneep Dogg, Notorious BIG ou Eminem. Kendrick já era considerado um grande rapper, mas no ano passado o tornou um dos grandes.

Com todo esse sucesso de crítica, há também o sucesso financeiro que vem com a venda de milhões de álbuns ou o torna um dos artistas mais ouvidos em todas as plataformas de streaming. Isso levanta a questão de quanto realmente vale Kendrick Lamar. Ele nasceu em Compton, Califórnia, em 17 de junho de 1987. O nome completo dele é Kendrick Lamar Duckworth e ele começou a fazer rap desde o ensino fundamental. Com ídolos como Tupac ou Dr. Dre, Lamar colocou a fasquia bem alta desde o início.

Quanto vale Kendrick Lamar?

De acordo com ForbesKendrick Lamar tem um patrimônio líquido estimado em $ 75 milhões mas ele ganhou mais de $ 180 milhões ao longo de toda a sua carreira. Desde que começou sua carreira musical no início dos anos 2000, ele apareceu em dezenas de singles que apresentavam muitos artistas populares, como Big Sean, Robin Thicke, Drake, 2 Chainz, Birdman e J. Cole. Mas o melhor ainda estava por vir em 2015, depois que muitas colaborações diferentes o colocaram em uma posição confortável.

‘Para Pimp uma borboleta‘ foi lançado em 2015 e se tornou o número 1 na parada Billboard 200 no Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e todo o Reino Unido. Criticamente, este é considerado um dos melhores álbuns de rap/hip-hop de todos os tempos e ganhou várias Grammys também. Desde então, foram apenas home runs de Kendrick e toda a sua equipe de produção. Seu talento é a principal razão pela qual ele vale US $ 75 milhões no momento. Mas Lamar ainda tem 35 anos, sua carreira ainda tem um longo caminho pela frente e muitas outras grandes canções que ele compartilhará com o mundo.