Patrimônio líquido de Mariska Hargitay: sua vasta fortuna e quanto ela ganha por episódio como detetive de Law & Order, Olivia Benson

Mariska Hargitay é uma atriz americana que nasceu em Santa Monica, Califórnia. Ela é filha do húngaro Mr. Universe, Mickey Hargitay e atriz Jayne Mansfield. Ela é mais conhecida por seu papel como detetive Olivia Benson no show de sucesso do crime, ‘Lei e ordem‘. Hergitay é definitivamente uma das maiores estrelas que esta série tem a oferecer, ela desempenha esse papel desde sua faz primeira apresentação em 1999. São 24 anos interpretando esse personagem que lhe rendeu os dois Globo de Ouro e um Emmy Awards. Atualmente, ela faz parte da lista das mulheres mais bem pagas da televisão.

Quanto ganha Mariska Hargitay por episódio de Law & Order (antes e agora)?

Quando Hargitay começou sua incrível corrida em ‘Lei e ordem‘, ela começou a ganhar números baixos, mas rapidamente saltou para impressionantes $ 375.000 a $ 385.000 por episódio. Seu contrato expirou em 2009 e eles precisavam negociar um novo. Quando isso aconteceu, ela fechou um acordo de cerca de US$ 400.000 por episódio. Considerando que ela estava em todos os episódios de 32, a atriz estava ganhando cerca de US $ 11 milhões por temporada. Mas o contrato mais recente que ela assinou faz com que ela ganhe muito mais dinheiro por episódio e mais por temporada.

Mariska Hargitay recebe royalties?

Quando ela assinou o novo contrato para continuar sua carreira, Mariska Hartigay selou um novo contrato de $ 500.000 por episódio. Isso sobe para impressionantes US $ 15 milhões por temporada. Quando ela se mudou para a nova ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ela começou a ganhar royalties depois de assinar seu segundo contrato para todos os países onde o programa vai ao ar. No final do dia, Hartigay é valor um repoted $ 100 milhões. Esta é uma informação retirada da Fortune e da Forbes. Aos 59 anos de idade, Mariska Hartigay acabará se aposentando como uma das atrizes mais bem pagas da história da televisão.