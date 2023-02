Patrimônio líquido de Nicola Peltz: a fortuna da atriz e filha de um dos homens mais ricos dos EUA

Nicola Peltz tem um patrimônio líquido estimado em cerca de $ 50 milhões.

Peltz é uma atriz americana que começou sua carreira de atriz em 2006 com um pequeno papel no filme “Decore os salões.” Ela ganhou maior reconhecimento por seu papel na série de TV”Bates Motel” e desde então apareceu em vários filmes de destaque, incluindo “Transformers: A Era da Extinção” e “O ultimo mestre do Ar.“

Vale a pena notar que, embora o histórico familiar de Nicola Peltz possa ter lhe proporcionado certas oportunidades e vantagens, ela também trabalhou duro para se estabelecer como uma atriz de sucesso por mérito próprio.

Por que Nicola Peltz é tão rico?

Nicola Peltz adquiriu sua fortuna principalmente por meio de seu sucesso Carreira de ator. Ela começou a atuar ainda jovem, aparecendo em vários filmes e programas de TV, e desde então passou a estrelar filmes de destaque. Peltz também fez seu nome no indústria da moda, aparecendo em inúmeras campanhas publicitárias e spreads de revistas.

Vale a pena notar que Peltz vem de uma família rica, como seu pai Nelson Peltz é um empresário e investidor bilionário. No entanto, sua riqueza pessoal é principalmente resultado de sua própria carreira de sucesso como atriz e modelo.

Nicola Peltz pais

Nicola Peltzos pais são Nelson Peltz e Claudia Heffner Peltz.

Nelson Peltz é um proeminente empresário e investidor americano. Ele é o co-fundador da empresa de gestão de investimentos Trian Gestão de Fundos e tem sido um investidor de sucesso por muitos anos. Peltz esteve envolvido em vários negócios de alto perfil e atuou nos conselhos de várias grandes empresas, incluindo Procter & Gamble, Mondelez Internacionale Wendy’s.

Claudia Heffner Peltz é um ex modelo de moda que trabalhou com vários designers e marcas ao longo de sua carreira.

Juntos, Nelson e Claudia Peltz acumularam uma quantidade significativa de riqueza ao longo de suas carreiras de sucesso. De acordo com a Forbes, Nelson Peltz tem um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 2,7 bilhõesenquanto o patrimônio líquido de Claudia Heffner Peltz não é conhecido publicamente.

Quanto valeu o casamento de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham?

O custo exato de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham’s O casamento não foi divulgado publicamente, mas foi relatado como um caso extravagante sem economia de despesas.

O casamento teria ocorrido em julho de 2021, e o casal realizou um jantar de ensaio no luxuoso Four Seasons Hotel em Florença, Itália, que supostamente custou cerca de $ 1 milhão. O casal também contratou uma equipe de organizadores de casamentos para supervisionar o evento, incluindo o planejador de eventos de celebridades. Mindy Weiss.

O casamento em si ocorreu em uma propriedade privada em Apúlia, Itália, e contou com luxuosos arranjos florais, fogos de artifício e uma apresentação do cantor Ed Sheeran. A noiva usou um vestido feito sob medida por Vera Wang, e o noivo usou um terno sob medida Ralf Lauren.

Embora o custo exato do casamento não seja conhecido, é provável que tenha custado vários milhões de dólares, dada a escala e extravagância do evento.