Patrimônio líquido de Paul Rudd: Quão rico é o ator do Homem-Formiga?

Paul Rudd é um ator de comédia que tem trabalhado em hollywood desde a década de 1990 e fez parte de alguns dos maiores programas de televisão e filmes de sua época. No momento, ele joga Scott Lang em Homem-Formiga e Vingadores franquias da Marvel Studios. Com seu novo filme, ‘Homem-Formiga: Quantummania’ saindo neste fim de semana, é um momento perfeito para descobrirmos quanto ele vale agora. Além disso, descobriremos quanto ele recebeu por seus muitos papéis ao longo dos anos.

Ao longo de toda a sua carreira, Paul Rudd foi indicado a vários prêmios ao longo de sua brilhante carreira como ator e ganhou muitos deles. Entre os anos de 2018 e 2019, Paul Rudd provavelmente ganhou a maior quantia de dinheiro que ganhou em toda a sua carreira. Ele recebeu impressionantes US $ 40 milhões por tudo o que fez pela Marvel e por outras IPs diferentes. Em 2015, ele recebeu uma das maiores honras que qualquer ator pode receber depois de revelar sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Quanto vale Paul Rudd?

De acordo com a Forbes, Paul Rudd atualmente vale cerca de US $ 70 milhões por seus muitos papéis no cinema e na televisão. Natural de Nova Jersey, Rudd foi criado em uma família judia por pais que vieram originalmente de Londres. Ele frequentou a Universidade do Kansas em Teatro antes de passar para a Academia Americana de Artes Dramáticas. Rudd conheceu outras estrelas naquela escola, como Matthew Lillard e outros atores. Sua grande chance veio em 1992, depois de interpretar Kirby Quimby Philby na série ‘Sisters’. Rudd conseguiu seu papel de destaque em ‘Clueless’ ao lado de Alicia Silverstone.

Depois disso, Paul Rudd não se tornou um dos atores de comédia de maior sucesso de sua geração. Ele esteve em muitos dos filmes de comédia mais memoráveis ​​que você pode imaginar, como ‘Anchorman’, ‘The 40-Year-Old Virgin’, ‘Knocked Up’, ‘Forgetting Sarah Marshall’ e ‘Bridesmaids’. Ele também foi um ator recorrente na sitcom de sucesso dos anos 1990 ‘Friends’. Mas definitivamente, seu maior papel está dentro do Universo Marvel Studios como Homem-Formiga. Isso mudou completamente seu nível de estrelato.