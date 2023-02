Patrimônio líquido de Priscilla Presley: sua fortuna e quanto dinheiro a viúva de Elvis Presley recebeu de “O Rei do Rock & Roll”

Priscila Presley nasceu como Priscilla Ann Wagner em Brooklyn, Nova Iorquesobre 24 de maio de 1945 com o pai sendo um piloto da marinha que morreu quando ela tinha apenas seis meses de idade, com a mãe então casando com um oficial da Aeronáutica, que se mudou para a Alemanha, onde Priscila conheceu Elvis Presleyque atualmente servia no Exército dos EUA.

Quanto dinheiro Priscilla Presley recebeu de Elvis?

Priscilla e Elvis Presley se casaram em uma cerimônia de oito minutos em Las Vegas em 1º de maio de 1967, tendo sua agora falecida filha Lisa Marie Presley apenas nove meses depois.

Ela argumentaria anos depois que seu casamento a deixou física e emocionalmente insatisfeita, com o casal se separando em 1972 após quase cinco anos de casamento, divorciando-se em outubro de 1973.

No momento do divórcio, Priscilla recebeu um pagamento em dinheiro de $ 725.000, pensão alimentícia, pensão alimentícia do cônjuge, 50% da venda da casa do casal em Beverly Hills e 5% dos royalties das editoras de Elvis Presley.

Quanto vale Priscilla Presley agora?

Priscilla Presley tem um patrimônio líquido de $ 50 milhões de dólares graças ao seu trabalho como atriz e empresária após seu casamento com Elvis Presley há cerca de 50 anos.