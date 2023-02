Patrimônio líquido de Steven Spielberg: Quanto dinheiro o diretor, roteirista e produtor americano tem?

Steven Spielberg nasceu em 18 de dezembro de 1946 em Cincinnati, Ohio, EUA. Ainda criança, começou a fazer filmes caseiros porque se desesperava porque seus pais não sabiam usar a câmera Super 8 que tinham em casa.

Quando teve que escolher uma faculdade, pensou que, mesmo que quisesse se candidatar às mais conceituadas universidades de cinema, suas notas fariam com que não fosse admitido, então acabou matriculando-se na Universidade de Long Beach, onde ministraram algumas oficinas de cinema.

Seu primeiro blockbuster – e o da história do cinema em geral – foi o filme Tubarão (1975), que marcou um antes e um depois em sua carreira, ao conquistar a fama internacional que tanto almejava. Este projeto foi seguido por outros projetos de destaque, como a vertente de ficção científica que começou com Close Encounters of the Third Kind (1977), ET O Extraterrestre (1982)Indiana Jones: Caçadores da Arca Perdida (1981), Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008).

Ele continuou seu sucesso com Parque Jurássico (1993), O Mundo Perdido (1997), Gancho (1991), Prenda-me Se For Capaz (2002) e O Terminal (2004). Teve sucesso em diversos gêneros cinematográficos, da comédia aos temas complexos, como em A Lista de Schindler (1993), Amistad (1997) e Restoring Private Ryan (1998), entre outros. Seus projetos mais recentes incluem dirigir Ready Player One: The Game Begins (2018) e produzir The Turning (2019) e Mundo Jurássico: Reino Ameaçado (2018).

Fortuna de Steven Spielberg

Spielberg dirigiu e produziu vários dos filmes de maior sucesso da história, graças a isso a fortuna do americano está 8 bilhões de dólares, uma das pessoas mais ricas da história da indústria cinematográfica.