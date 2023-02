Patrimônio líquido de Woody Harrelson: Quanto vale o ator de Cheers e True Detective?

Coodrow Tracy Harrelson, mais conhecida como Woody Harrelson. Ele é um ator americano de cinema e televisão conhecido por seu papel na série Cheers, dos anos 1980, pela qual ganhou um prêmio. Prêmio Emmy. Ele também atuou em filmes como Natural Born Killers, The People vs. Larry Flynt (pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator) e a adaptação cinematográfica de A Look into Darkness.

Prêmios e conquistas

Sua atuação na sitcom da NBC, Saúdeajudou-o a ganhar o American Comedy Award de estreante mais engraçado em 1987. Ele também ganhou o Primetime Emmy Award de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia em 1989.

Ele foi premiado com o Screen Actors Guild Award por Melhor Performance de um Elenco em um Filme para o filme “No Country for Old Men”.

O ano de 2009 o ajudou a ganhar vários prêmios, incluindo o Independent Spirit Award de Melhor Ator Coadjuvante, o National Board of Review Award de Melhor Ator Coadjuvante e o San Diego Film Critics Society Award por Body of Work para o filme. “O mensageiro”.

Em 2011, ele ganhou o prêmio da African American Film Critics Association de Melhor Ator pelo filme “Rampart”.

Fortuna de Woody Harrelson

amadeirado é um patrimônio líquido estimado em 70 milhões de dólares que ganhou muito dinheiro com sua carreira porque era ator, ativista e produtor de televisão. Em tenra idade, ele começou sua carreira profissional.