Pau Gasol se torna o novo embaixador global da Copa do Mundo da Fiba de 2023

Coincidindo com a marca de 200 dias até o início do Copa do Mundo de Basquete 2023, Pau Gasol foi nomeado embaixador global do torneio, que será realizado nas Filipinas, Japão e Indonésia.

O antigo Los Angeles Lakers estrela se juntou a Argentina luis scola como um dos embaixadores do torneio.

“É uma grande honra para mim fazer parte de um time tão impressionante de lendas do basquete e me juntar luis scolauma verdadeira lenda e um dos meus rivais mais duros, nesta função como embaixador global da Copa do Mundo de 2023″, Gasol declarou.

A impressionante carreira de Pau Gasol

Ao longo de sua carreira, Gasol participou de três Copas do Mundo, cinco Jogos Olímpicos e sete EuroBaskets, conquistando duas medalhas de prata olímpicas (2008 e 2012) e uma de bronze (2016), três ouros continentais (2009, 2011 e 2015), duas pratas (2003 e 2007) e dois bronzes (2001 e 2017).

O ouro de 2006 e um MVP sem jogar a final

Mas, seu ápice veio com a seleção nacional durante a Copa do Mundo de 2006, onde conquistou o ouro e foi MVP sem jogar a final devido a uma lesão.

Durante o torneio, ele teve uma média de 21,2 pontos e 9,4 rebotes por jogo, com impressionantes 63,1 por cento de arremessos de campo.

Apesar de não ter disputado a vitória sobre Grécia no jogo do título, foi eleito o melhor jogador.

De sua experiência, Gasol sabe que o time que conquistar o título vai precisar acertar muita coisa.

“A Copa do Mundo é o troféu mais difícil de ganhar no basquete”, Gasol declarou.

“Você precisa de caráter, precisa de química e precisa de seus companheiros de equipe para buscá-lo.

“Porque, quando você ganha por um, você ganha por todos.”