FWorms membro dos Beatles Paul McCartney80, vai colaborar com As pedras rolantes em uma das músicas de seu próximo música álbum, de acordo com a CNN.

A mídia americana confirmou, por meio de um representante artístico do grupo, que esta colaboração verá o ex-Beatle tocar baixo.

Esta será a primeira vez que estes músicos, que, segundo os meios de comunicação especializados, mantêm uma rivalidade musical há décadas, vão colaborar entre si.

Ringo Starr não estará na colaboração

A fonte também negou que a colaboração incluiria o outro membro sobrevivente da banda de Liverpool, Ringo Starr, como alguns na mídia especularam. A gravação “não inclui Ringo Starr”, disse o representante à CNN.

A reportagem da mídia acrescenta que ainda não há mais detalhes sobre o novo álbum do lendário grupo, que será o primeiro desde a morte de seu baterista de longa data Charlie Watts em 2021.

Os dois grupos britânicos foram os mais famosos do mundo durante a década de 1960 e parte da década de 1970, com canções que venderam milhões de cópias.

O grupo liderado por Jagger, apesar da morte de Watts, continua ativo, enquanto o quarteto de Liverpool, que perdeu John Lennonque foi morto em 1980, e George Harrisonque morreu em 2001, nunca mais voltaram a ficar juntos após a separação no início dos anos 1970.