Paul Pierce concorda em pagar US$ 1,4 milhão por supostas promoções de criptomoedas impróprias

Paul Pierce A conta bancária de está prestes a sofrer um grande golpe … a ex-estrela da NBA concordou em pagar US $ 1,4 milhão depois que as autoridades o acusaram de promover criptomoedas indevidamente em sua página de mídia social.

A Securities and Exchange Commission anunciou o acordo na sexta-feira … depois de cobrar o ex-atacante do Celtics pela maneira como ele promoveu e falou sobre os tokens EMAX em sua conta no Twitter.